Der Aktienkurs von Motorola Solutions (MSI) hat sich mehr als fabulös entwickelt, und das nicht nur nach dem Corona-Crash, sondern auch schon in den Jahren zuvor. Viele Marktteilnehmer fragen sich, kann das ewig so weitergehen oder ist ein Ende in Sicht? Tatsächlich sehen wir hier ein Käuferverhalten, das eine Handelschance eröffnet. Wie wir mit der aktuellen Situation umgehen und wo unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken bei Motorola liegen, stellen wir in dieser Ausgabe des Trade des Tages vor.

