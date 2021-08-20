Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 20.08.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 669 internationalen Medien
Perfektes Setup! - ist das ein Kursgewinn mit Ansage?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JBV4 ISIN: CA5218551060 Ticker-Symbol: LL1 
Frankfurt
20.08.21
17:33 Uhr
0,025 Euro
-0,004
-12,68 %
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
LEANLIFE HEALTH INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LEANLIFE HEALTH INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0250,03218:20
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
LEANLIFE HEALTH
LEANLIFE HEALTH INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
LEANLIFE HEALTH INC0,025-12,68 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.