DJ PTA-Adhoc: NEW VALUE AG: Verkauf der Beteiligung an Bogar AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar (pta029/20.08.2021/17:45) - 20. August 2021

Im Mai hat New Value AG ihren Investitionsfokus angepasst und auf Beteiligungen an privaten Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen ausgerichtet. Das Portfoliounternehmen Bogar AG mit Sitz in Wallisellen, Schweiz, passt mit ihrer Geschäftstätigkeit im Bereich "Tiergesundheit und -ernährung mit pflanzlichen Inhaltsstoffen" nicht in diesen neuen Fokus. Im Rahmen der Implementation der angepassten Investmentstrategie veräussert New Value AG daher ihren bisherigen Anteil von 40.9% an der Bogar AG. New Value AG übt ihre im Geschäftsbericht 2020/21 offengelegte Put-Option zur Veräusserung der Beteiligung frühzeitig aus. Die Transaktion erfolgt durch Verrechnung von Verbindlichkeiten der New Value AG in Höhe von CHF 1.44 Mio. und hat keinen Einfluss auf den Net Asset Value der New Value AG.

Weitere Informationen zu New Value New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial. Der Fokus liegt auf Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen. New Value betreibt aktives Wertemanagement, mit dem Ziel, die Beteiligungen weiterzuentwickeln und so deren Wert zu steigern.

Börsennotierung: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com) Ticker-Symbole NEWN (CH) Valorennummer 1 081 986 ISIN CH0010819867 Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar Bernd Pfister Tel. +41 43 344 38 38 pfister@newvalue.ch

Informationen/ Downloads www.newvalue.ch Email: info@newvalue.ch

