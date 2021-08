Halle/MZ (ots) - Merkel hat in ihrer Kanzlerschaft ausdauernd versucht, das Verhältnis zu Russland zu verbessern. Unter dem Strich ist sie damit gescheitert. Siehe Ukraine: Der russische Truppenaufmarsch im Frühjahr hat gezeigt, dass Putin bereit und in der Lage ist, dort jederzeit wieder loszuschlagen.



Merkels Scheitern offenbart sich aber auch beim Thema Nord Stream 2. Die Kanzlerin hat die Pipeline gegen alle Widerstände in der EU und den USA durchgeboxt. Bekommen hat sie für diesen Einsatz von Putin nichts.



