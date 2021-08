The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.08.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2021



ISIN Name

AU000000ISD2 ISENTIA GROUP

CA5777282073 MAXTECH VENTURES

CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC.

US460146CJ08 INTL PAPER 14/24

