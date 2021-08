NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nach dem Fall auf ein neues Neunmonatstief wieder etwas berappelt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,1698 US-Dollar etwas mehr als im europäischen Nachmittagsgeschäft. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank zuvor auf 1,1671 (Donnerstag: 1,1696) Dollar festgesetzt - der Dollar hatte damit 0,8568 (0,8550) Euro gekostet.

Nach den jüngsten Gewinnen dank seines Status als "sicherer Hafen" erscheine der Dollar etwas überbewertet, schrieben die Experten von Capital Ecomomics. Dennoch gehen sie für die kommenden sechs bis zwölf Monate von einem weiteren Kursanstieg aus./gl/stw