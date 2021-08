DJ MÄRKTE USA/Fester dank nachlassender Tapering-Sorgen

NEW YORK (Dow Jones)--Nachlassende Tapering-Sorgen haben den US-Börsen am Freitag Auftrieb gegeben. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,6 Prozent. Der S&P-500 gewann 0,8 Prozent und der Nasdaq-Composite 1,2 Prozent. Die Zahl der Kursgewinner übertraf mit 2.340 (Donnerstag: 968) bei weitem die der -verlierer, die mit 998 (2.350) angegeben wurde. Unverändert gingen 110 (137) Titel aus dem Handel.

Hatte die US-Notenbank in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Sitzungsprotokoll noch signalisiert, dass sie schon im laufenden Jahr mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen werde, so ruderte am Freitag der Präsident der Fed-Filiale von Dallas, Robert Kaplan, zurück: Er würde seine kürzlich geäußerte Forderung nach einer raschen Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe überdenken, wenn der Eindruck entstehe, dass die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus das Wirtschaftswachstum bremse. Das wurde von den Anlegern mit Erleichterung aufgenommen. Die Investoren griffen wieder verstärkt zu Aktien, ermutigt auch von einer neuen Serie guter Unternehmenszahlen.

Nichtsdestotrotz schwelte im Hintergrund die Furcht wegen der Delta-Variante des Coronavirus und wegen der Beschränkungen, die Peking momentan der chinesischen Wirtschaft auferlegt.

Michael Hartnett, Chefinvestmentstratege bei Bank of America, beklagte den Rezessionsmodus, in dem die Märkte sich befänden. Die US-Renditekurve, gemessen an der Differenz zwischen 5- und 30-jährigen Anleihen, befinde sich auf einem Ein-Jahres-Tief; globale Aktien mit Ausnahme von US-Technologiewerten hätten in den letzten acht Monaten unverändert tendiert; Aktien aus Schwellenländern seien in diesem Jahr im Minus; Small-Cap-Aktien brächen ein, und schließlich sei eine Reihe von Rohstoffen gegenüber ihren Höchstständen um zweistellige Prozentsätze gefallen.

Gewinnmitnahmen in Applied Materials nach starken Zahlen

Dem stand eine Reihe positiver Überraschungen von Unternehmensseite gegenüber, die in Einzelfällen aber zu Gewinnmitnahmen genutzt wurde. So ging es für Applied Materials nach Rekordzahlen im abgelaufenen Quartal bei Gewinn und Umsatz um 1,5 Prozent nach unten. Allerdings war die Aktie des Ausrüsters der boomenden Chipindustrie im bisherigen Jahresverlauf fast 50 Prozent gestiegen. Applied Materials steigerte den Gewinn auf 1,72 (0,84) Milliarden Dollar und den Umsatz auf 6,2 (4,4) Milliarden Dollar und übertraf damit jeweils die Konsensschätzung.

Ebenfalls nach dem Quartalsausweis sank der Kurs des Textileinzelhändlers Ross Stores um 2,7 Prozent. Ross steigerte den Gewinn im zweiten Quartal von 22 Millionen vor Jahresfrist auf 494 Millionen Dollar und übertraf damit auch wieder das Vor-Pandemie-Niveau von 413 Millionen. Ähnlich sah es beim Umsatz aus. Aus dem Einzelhandelssektor waren zuletzt Signale einer Verlangsamung des Wachstums gekommen. Ross rechnet für das dritte Quartal mit einem flächenbereinigten Plus von 5 bis 7 Prozent.

Foot Locker sprangen nach Quartalszahlen um 7,4 Prozent nach oben. Die Sportartikelkette hatte die Erwartungen klar geschlagen. Landmaschinen-Produzent Deere hat die Prognosen ebenfalls übertroffen und die Ziele nach oben genommen. Während der Telefonkonferenz mit Analysten sprach Deere-Finanzchef Ryan Campbell jedoch von verschärften Lieferkettenproblemen, die sich bis ins nächste Jahr hinziehen könnten. Die Aktie sank um 2,1 Prozent.

Nach den kürzlich verbuchten Aufschlägen gab der Dollar leicht nach, der Dollarindex sank um 0,1 Prozent. Die Tapering-Fantasie hält indes das Interesse an der US-Devise wach. Der Goldpreis bewegte sich mit rund 1.785 Dollar je Feinunze in etwa auf dem Niveau des Vortags. Die Ölpreise gaben mit den Konjunktursorgen nochmals deutlich nach. Die US-Staatsanleihen waren mit der Erholung am Aktienmarkt weniger gefragt, so dass sich die Renditen der meisten Laufzeiten wieder etwas erholten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.120,08 +0,6% 225,96 +14,8% S&P-500 4.441,67 +0,8% 35,87 +18,3% Nasdaq-Comp. 14.714,66 +1,2% 172,88 +14,2% Nasdaq-100 15.092,57 +1,1% 158,63 +17,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 0,4 0,21 10,1 5 Jahre 0,78 0,8 0,77 41,8 7 Jahre 1,06 2,2 1,03 40,6 10 Jahre 1,26 1,5 1,24 34,2 30 Jahre 1,87 -0,8 1,88 22,0 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Uhr Do, 17:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1703 +0,2% 1,1683 1,1689 -4,2% EUR/JPY 128,48 +0,2% 128,13 128,25 +1,9% EUR/CHF 1,0730 +0,0% 1,0708 1,0733 -0,7% EUR/GBP 0,8589 +0,3% 0,8579 0,8552 -3,8% USD/JPY 109,78 +0,0% 109,67 109,74 +6,3% GBP/USD 1,3625 -0,1% 1,3619 1,3666 -0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4993 -0,0% 6,5068 6,4992 -0,1% Bitcoin BTC/USD 48.635,76 +4,3% 47.103,51 45.596,76 +67,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,25 63,69 -2,3% -1,44 +29,2% Brent/ICE 65,05 66,45 -2,1% -1,40 +27,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.782,02 1.780,35 +0,1% +1,67 -6,1% Silber (Spot) 23,04 23,25 -0,9% -0,21 -12,7% Platin (Spot) 996,18 977,88 +1,9% +18,30 -6,9% Kupfer-Future 4,15 4,04 +2,6% +0,10 +17,5% ===

