Die US-Börsen haben die Woche versöhnlich abgeschlossen und sowohl der Dow Jones Industrial 30 als auch der Nasdaq 100 sind am Freitag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Positiv wirkten sich unter anderem die starken Tech-Werte und die Aussagen eines US-Notenbankers zur möglichen Straffung der Geldpolitik aus.Nachdem das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der letzten FED-Sitzung ordentlich Nervosität am Markt ausgelöst hatte, versuchte Robert Kaplan am Freitag die Stimmung zu beruhigen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...