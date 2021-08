Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 20 août/August 2021) - The common shares of Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Revivalist provides patient-focused treatments for mental health and pain disorders through the operation of psychedelic-enhanced psychotherapy clinics, which guide patients through ketamine-enhanced psychotherapy. Revivalist commenced operations in 2018 at is existing location in Knoxville Tennessee and is working on a rapid expansion in the United States. Revivalist seeks to create a global brand of psychedelic-enhanced psychotherapy clinics for ketamine-enhanced psychotherapy, psychedelic-enhanced psychotherapy, ketamine infusion therapy, vitamin infusions, and transcranial magnetic stimulation focusing on mental health and pain disorders.

_________________________________

Les actions ordinaires de Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. ont été approuvées pour inscription à la cote du CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Revivalist propose des traitements axés sur le patient pour les troubles de santé mentale et de douleur grâce à l'exploitation de cliniques de psychothérapie psychédélique, qui guident les patients tout au long de la psychothérapie à la kétamine. Revivalist a commencé ses activités en 2018 sur son site existant à Knoxville Tennessee et travaille sur une expansion rapide aux États-Unis. Revivalist cherche à créer une marque mondiale de cliniques de psychothérapie améliorée par les psychédéliques pour la psychothérapie améliorée par la kétamine, la psychothérapie améliorée par les psychédéliques, la thérapie par infusion de kétamine, les infusions de vitamines et la stimulation magnétique transcrânienne axée sur la santé mentale et les troubles de la douleur.

Issuer/Émetteur: Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions Ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): CALM Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 61 355 437 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 9 075 000 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences Biologiques CUSIP: 76151T 10 3 ISIN: CA 76151T 10 3 0 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 24 août/August 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for CALM. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416)367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com