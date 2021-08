Die moderne Technik macht es heute verlockend einfach, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Sei es ein kleiner Shop, eine Bar oder gar ein Restaurant. Wir blicken hier auf den Bereich der Software, die zwangsläufig vorhanden sein muss. Statt mit speziell dafür vorgesehenen Geräten lässt sich heute so vieles in der Administration mit jenen Geräten bewältigen, die man auch im Alltag immer wieder in den Händen hat. Dass diese Technik zudem weitestgehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...