Auch in den letzten Tagen wurden neue Wasserstoff-Projekte bekannt. So wird beispielsweise China zukünftig in der Inneren Mongolei mithilfe von 1,8 Gigawatt Solar- und 370 Megawatt Windenergie jährlich bis zu 66.900 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Die Anlage soll bis Juni 2023 fertiggestellt werden. Zudem kündigte Finnland ein erstes grünes Wasserstoff-Projekt an. Es wird in Harjavalta errichtet und eine jährliche Kapazität von etwa 20 Megawatt besitzen. Der grüne Wasserstoff und die Beiprodukte ...

