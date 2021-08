DJ Moody's prüft Hella-Rating auf mögliche Herabstufung

FRANKFURT (Dow Jones)--Moody's prüft eine mögliche Abstufung des lang- und kurzfristigen Ratings von Hella im Zuge der angekündigten Übernahme durch Faurecia. Der Ausblick wurde auf "Rating under review for downgrade" von "stabil nach unten genommen, das Rating Baa1 jedoch bestätigt, wie die Ratingagentur mitteilte.

Die Überprüfung sei durch die Entscheidung der Hella-Großaktionäre ausgelöst worden, ihren 60-prozentigen Anteil an dem Unternehmen an den französischen Automobilzulieferer Faurecia zu übergeben. Ein wichtiger Faktor für das Ergebnis der Überprüfung und das Ausmaß einer möglichen Herabstufung werde die Höhe der Schulden von Hella sein, die nach Abschluss der Transaktion ausstehen werden. So könne eine Herabstufung des Ratings auf das Niveau von Faurecia (Ba2) nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.

Die Liquiditätslage von Hella sei ausgezeichnet und bestehe hauptsächlich aus rund 1,4 Milliarden Euro an liquiden Mitteln per Ende Februar 2021. Das Unternehmen verfüge außerdem über eine langfristige, unbesicherte, revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 450 Millionen Euro, die im Juni 2022 fällig werde und nicht in Anspruch genommen worden sei. Sie sei nun bis Juni 2023 verlängert worden. Darüber hinaus habe sich Hella eine zusätzliche syndizierte Kreditlinie in Höhe von 500 Millionen Euro gesichert mit Fälligkeit im Juni 2022 und einer Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr.

Allerdings sei auch eine Heraufstufung des Hella-Ratings möglich, wenn das Unternehmen seine Größe und Diversifizierung verbessern würde, und dies in der Folge die Abhängigkeit von der Zyklizität der Automobilindustrie verringern würde.

August 21, 2021

