Veeva Systems: kurzfristiger Long Trade vor den Quartalszahlen! >>> BREAKOUT SETUP

Solide Umsatz- und Gewinnsteigerung mit cloudbasierter Software für die Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Symbol: VEEV ISIN: US9224751084

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Nach dem Rücksetzer vom Pivot-Hoch steht das Wertpapier mit 3.44 Prozent im Halbjahresplus. In den letzten Tagen hat sich eine Seitwärtsbewegung oberhalb des leicht anstiegenden 50er-EMA formiert. Ein Bruch der Widerstandslinie wäre ein klares Kaufsignal.

Chart vom 20.08.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 320.72 USD

Meine Meinung zu VEEV:

Meinung: Das kalifornische Unternehmen stellt cloudbasierte Software für die Pharma- und Lebensmittelbranche her und zählt renommierte Firmen wie Nestlé und Eli Lilly zu seinen Kunden. In den vergangen wuchsen Umsatz und Gewinn je Aktie kontinuierlich. Im 1. Quartal 2021 wurden die Erwartungen der Analysten und die Aussichten für das Gesamtjahr angehoben. Mit der Übernahme des E-Learning-Anbieters Learnaboutgmp möchte Veeva Systems sein Angebot an Cloud-Diensten ausweiten.

Setup:

Trigger und Stopp Loss sind auf Grund der klar definierten Widerstands- und Unterstützungslinien quasi vorgeben, als Kursziel dient uns das Pivot-Hoch vom 5. August. Weitere Infos zu diesem Setup gibt es im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at. Die nächsten Quartalszahlen gibt es bereits am 1. September, so dass der Trade eher kurszfristig konzipiert ist.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in VEEV.

Veröffentlichungsdatum: 23.08.2021

