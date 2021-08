Neben der iPhone-13-Serie können wir im September auch mit einer neuen Apple Watch rechnen. Es deutet sich an, dass mit der Series 7 ein Redesign und weitere Verbesserungen einziehen sollen. Das ist bekannt. Im September ist es so weit: Apple wird seine neuen iPhone-Modelle vorstellen, die in der Vergangenheit - mit Ausnahme des letzten Jahres - stets von einer neuen Apple-Watch-Generation begleitet wurden. Was die iPhone-13-Serie an Bord haben wird und wie die neuen Modelle aussehen werden, ist weitgehend bekannt. Aber auch bei der Apple Watch Series 7 zeichnet sich bereits ein recht konkretes Bild...

Den vollständigen Artikel lesen ...