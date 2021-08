Nebulöse, sinnentleerte Wörter ohne Wirkung: Mit Business-Bullshit machst du dich austauschbar und langweilig. Wir zeigen, warum du drauf verzichten solltest und was du besser machen kannst. "Mit unserer individuellen Beratung zu mehr Nachhaltigkeit und Qualität - darauf können Sie vertrauen!" Sätze wie dieser verursachen in der Regel mindestens Unbehagen. Bei Dienstleistungs- und Produkttexten führt solcher Business-Bullshit dazu, dass Menschen nicht kaufen und die Gefahr von Retoure und schlechten Bewertungen hoch ist. Was können Unternehmen, Startups und Texter:innen ändern...

Den vollständigen Artikel lesen ...