DJ Deutsche Bahn: Corona-Prämie für 2021 möglich - Kommen GDL entgegen

FRANKFURT (Dow Jones)--In den Tarif-Konflikt bei der Deutschen Bahn könnte wieder Bewegung kommen. Der Konzern geht einen Schritt auf die GDL zu, um weitere Streiks zu vermeiden und zügig zu greifbaren Lösungen zu kommen. Wie die Deutsche Bahn am Sonntag mitteilte, ist man bereit, für 2021 eine Corona-Prämie mit an den Verhandlungstisch zu bringen.

"Wir haben immer gesagt, dass Lösungen rasch möglich sind. Dieser Schritt ist erneut ein starkes Signal der Einigungsbereitschaft. Mit einer Corona-Prämie kommen wir einem wichtigen Anliegen der Gewerkschaften entgegen. Damit kann es keinen Grund mehr geben, die Rückkehr an den Verhandlungstisch zu verweigern. Jetzt liegt es nur an der GDL", so DB-Personalvorstand Martin Seiler laut der Mitteilung.

Im Tarifstreit mit der Bahn bestreikt die Lokführergewerkschaft GDL ab Montag erneut den Personenverkehr. Die Arbeitsniederlegungen beginnen am Montagmorgen 02.00 Uhr und enden am Mittwochmorgen 02.00 Uhr. Im Güterverkehr läuft der Arbeitskampf seit Samstagnachmittag um 17.00 Uhr. In dem Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft Lohnerhöhungen von rund 3,2 Prozent und eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr.

GDL-Chef Claus Weselsky begründete den erneuten Arbeitskampf mit einem "Stillstand" bei der Angebotsverbesserung durch die Bahn - dieser führe zum "Stillstand der Züge". Das Bahn-Management wolle die Situation aussitzen. In der vergangenen Woche hatte es bereits zweitägige Streiks der GDL im Personenverkehr gegeben.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2021 04:20 ET (08:20 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.