DJ GDL: Streikmaßnahmen finden trotz neuem Bahn-Angebot statt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lokführergewerkschaft GDL will trotz des neuen Angebots der Deutschen Bahn an ihren geplanten Streikmaßnahmen festhalten. Ziel des Angebotes sei es lediglich, mit den Gefühlen der Bahnreisenden zu spielen, die auf einen Eintritt in die Verhandlungen hofften, teilte die Gewerkschaft am Sonntagnachmittag mit. Dabei habe sich der Bahnvorstand in Wahrheit keinen Millimeter bewegt. Die GDL werde kein vermeintliches, sondern ausschließlich ein konkretes Angebot bewerten und dann, fußend auf dieser Grundlage, weitere Entscheidungen treffen, hieß es weiter.

"Die Deutsche Bahn bleibt ihrem Motto Täuschen, Tricksen, Taschen füllen weiterhin treu. Beim vorliegenden Angebot handelt es sich nur um eine weitere Nebelkerze und den erneuten Versuch, die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen", wird der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky in der Mitteilung zitiert. "Mit einer Offerte die das Papier nicht wert ist, auf dem sie steht, wollen die trickreichen Manager die Fahrgäste hinters Licht führen und gezielt Wut und Frust gegen die GDL entfachen."

Mit keinem Wort gehe der Arbeitgeber auf die Kernforderungen der GDL ein - weder im Hinblick auf die Laufzeit noch hinsichtlich der Vertretungsmacht der GDL für die weiteren Berufsgruppen des direkten, systemrelevanten Personals. "Die GDL ist verhandlungsbereit, aber nur auf der Grundlage eines Angebots, das diesen Namen auch verdient", so Weselsky weiter.

Wie die Deutsche Bahn am Sonntagvormittag mitgeteilt hatte, ist man bereit, für 2021 eine Corona-Prämie mit an den Verhandlungstisch zu bringen. Über die Höhe der Prämie wurde aber nichts gesagt. Die GDL fordert Lohnerhöhungen von rund 3,2 Prozent und eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr.

Die GDL bestreikt ab Montag erneut den Personenverkehr. Die Arbeitsniederlegungen beginnen am Montagmorgen 02.00 Uhr und enden am Mittwochmorgen 02.00 Uhr. Im Güterverkehr läuft der Arbeitskampf seit Samstagnachmittag um 17.00 Uhr.

August 22, 2021

