Mainz (ots) - Den gemeinsamen Auftritt von Angela Merkel, Armin Laschet und Markus Söder im Berliner Temprodrom könnte man als eine Zäsur betrachten. Keine Zäsur, die dem lauen Wahlkampf eine Wendung gibt. Aber eine parteiinterne Zäsur, die der Union vor Augen geführt hat, dass sie die Bundestagswahl schon verloren hat, wenn sie weiterhin selbst Zweifel an ihrem Kandidaten sät oder diesen Zweifeln aus Nervosität nachgibt. Einen anderen Armin Laschet werden wir aber nicht mehr erleben. Wohl einen etwas angriffslustigeren. Und vielleicht einen, der nicht mehr so viele blöde Fehler macht. Nicht auflösen lassen sich aber die Dilemmata, denen sich die Union mit der Wahl Laschets und denen sich Laschet selbst ausgesetzt hat. Dazu gehört, dass sich der Kanzlerkandidat nicht von der Kanzlerin absetzen kann, schon gar nicht mit wahrnehmbarer Schärfe. Dazu gehört in Zeiten von Klimawandel und außenpolitischen Zäsuren, in Zeiten von um sich greifender Verunsicherung die Unzeitgemäßheit seines tastenden Politikstils. Und dazu gehört, dass er seine Ankündigung, nun bald so etwas wie eine Mannschaft präsentieren zu wollen, gar nicht wahrmachen kann. Für jeden Namen, den Laschet nennen würde, müsste er drei weglassen. Das würden die Klöckners, Scheuers und andere kaum mit sich machen lassen. Nein, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Union bei dieser Bundestagswahl - mit dem miserabelsten Ergebnis seit ihrem Bestehen - noch stärkste Kraft werden kann. Noch weniger aber ist ausgeschlossen, dass nach dieser Wahl eine Mehrheit jenseits der Union möglich sein wird. Die Wochen nach der Wahl werden diesmal spannender als die davor.



