Eine Sojus-Rakete hat 34 Internet-Satelliten für den britischen SpaceX-Konkurrenten Oneweb in den Orbit gebracht. Damit sind jetzt 288 von 650 Satelliten für das geplante Internet im All. Im März 2019 hatte Oneweb die ersten seiner gemeinsam mit Airbus entwickelten Internet-Satelliten ins die Erdumlaufbahn bringen lassen. Geplant ist ein schnelles Internet-Angebot aus dem Orbit, so wie es Rivale SpaceX mit Starlink schon an den Start gebracht hat. Oneweb hatte dagegen im vergangenen Jahr aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten Insolvenz anmelden müssen. Seit Ende 2020 geht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...