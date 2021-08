von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Die Deutsche Rohstoff AG zählt eher zu den Exoten unter Deutschlands Unternehmen. Die Firma mit Sitz in Mannheim entwickelt und veräußert Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa und hat zuletzt deutlich über Plan liegende vorläufige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...