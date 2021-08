Die Aktienkurse von Moderna oder auch von BioNTech sind die letzten Monate durch die Decke gegangen. Durch die Impfstoffe, welche durch die Corona-Pandemie weltweit gefragt sind, konnten sich Moderna und Co. ordentliche Einnahmen sichern. Geoff Meacham, Analyst bei der Bank of America, betrachtet den aktuellen Aktienkurs der Moderna-Aktie trotzdem als deutlich zu hoch.? Die Moderna-Aktie befindet sich seit über einem Jahr im Rally-Modus? BofA-Analyst sieht in der Bewertung eine deutliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...