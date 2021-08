DGAP-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

fox e-mobility stellt hochintegrierten Mini-Baukasten für die kommende MIA vor - das 'Skateboard'



23.08.2021 / 07:30

Europäischer E-Hersteller mit neuer Plattform für Kleinwagensegment fox e-mobility stellt hochintegrierten Mini-Baukasten für die kommende MIA vor - das "Skateboard"

Integration zentraler Elemente führender E-Technologien in einer Boden-Plattform

Intelligente Bodengruppe mit Funktionen für autonomes Fahren, verschiedene Antriebstechniken und Modell-Varianten

Hohe Kosteneffizienz durch Modularität, Massenproduktion, Materialauswahl und hohe Anwendungsflexibilität

Bewährtes Baukastenkonzept sichert einen effizienten und schnellen Marktzugang

"Skateboard" als weiterer bedeutender Schritt auf dem Weg zur Markteinführung der neuen E-Auto-Familie MIA in Europa München, 23. August 2021. Die fox e-mobility AG (ISIN: DE000A2NB551), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment spezialisiert ist, stellt das neue Plattformkonzept für die Gesamtfamilie ihrer batteriegetriebenen Micro-Vans vor. Durch die Integration aller wichtigen Technologien moderner Elektroautos verfügt die kommende MIA nun über einen innovativen und effizienten neuen Baukasten.



Das "Skateboard" genannte Konzept basiert auf einem robusten, crashsicheren und recycelbaren Unterbau, der maßgeblich aus Stahl besteht. Es ist so gestaltet, dass es die gesamte Leistungsfähigkeit und Intelligenz eines wettbewerbsfähigen E-Autos integrieren kann. Der Unterbau selbst ist flexibel einsetzbar für verschiedene Radstände und Bodenabstände, die zentrale Sitzposition des Fahrers ist dabei jedoch immer gleich. Zudem sind die einfache Produktionsmöglichkeit in hohen Stückzahlen, die kostengünstige Reparaturstrategie und die Integrationsmöglichkeiten von Standardteilen von Vorteil. Die Plattform erlaubt mehrere Derivate der MIA-Produktfamilie wie kürzere oder längere Modelle für drei oder vier Passagiere oder kleine Lieferwagen für urbane Zentren mit 1.500 Litern Raumvolumen. Damit erreicht fox eine hohe Kosteneffizienz.



Auf dem Prinzip der Modularität basieren die Einbaumöglichkeiten für die Batterie (eine zweite Batterie kann verbaut oder nachgerüstet werden) und die Antriebseinheit an der Hinterachse, die eine Leistung von etwa 40 bis über 100 kW erreichen kann. Ein Frontmotor mit 30 kW Leistung ist zusätzlich einbaubar. Die Plattform ist technologieoffen und für den Einbau einer Brennstoffzelle vorbereitet.



Im Bereich intelligenter Technik verfügt das Skateboard über ein eigenes Software-Ökosystem, das online ("over the air") upgedatet wird und mit weiteren Diensten kommunizieren kann. Bereits jetzt verfügt es über das Level 2+ für das autonome Fahren. Die Levels 3 und 4 sind in der Architektur vorbereitet.



Dr. Christian Jung, Vorstand für Forschung und Entwicklung von fox e-mobility erläutert: "Mit dem neuen Skateboard verfügen wir über ein innovatives Baukasten-Konzept, das in puncto Kosten, Leistungsfähigkeit sowie Technologie- und Marktflexibiltät hervorragend im Wettbewerb dasteht. Es ist ein weiterer bedeutender Schritt auf unserem konsequenten Weg zur geplanten Markteinführung der MIA im Jahre 2023."



Über die fox e-mobility AG

Die fox e-mobility AG (ISIN:DE00A2NB551) ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und gewerbliche Anwendungen für Logistik und Lieferdienste spezialisiert hat. Die neue MIA soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com.



Kontakt

ir@fox-em.com



Pressekontakte:

Dr. Walter Glogauer

Glogauer & Company Communications

Telefon +49 171-614 54 94

E-Mail w.glogauer@glogauer.de



Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Telefon +49 40 60 91 86 65

E-Mail fox@kirchhoff.de

