Hauptversammlung beruft Karl-Josef Schneiders in den Verwaltungsrat der VERIANOS SE



23.08.2021 / 07:30

Neues Verwaltungsratsmitglied berufen

Karl-Josef Schneiders als hochkarätiger Neuzugang mit über 35 Jahren relevanter Branchenexpertise Köln, 23. August 2021 - Die Hauptversammlung der VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48), die am 19. August 2021 stattgefunden hat, hat Karl-Josef Schneiders mit sofortiger Wirkung in den Verwaltungsrat berufen. Die Aktionäre folgten damit mit großer Mehrheit dem Vorschlag der Gesellschaft. Karl-Josef Schneiders war 2011 Mitgründer von VERIANOS und fungierte bei der Schweizer Credit Suisse Bank zuletzt als CEO der Asset Management Sparte für Deutschland und Österreich. Dort verantwortete er ein Transaktionsvolumen von EUR 6 Mrd. und trug als Head of Real Estate EMEA zur erfolgreichen Restrukturierung und Neuausrichtung der europäischen Immobilien-Plattform bei. Insgesamt weist Karl-Josef Schneiders mit Positionen bei u. a. Morgan Stanley, Metro und Citi Bank über 35 Jahre relevante Expertise in den Bereichen Banking, Real Estate und Asset Management auf. Er hält einen MBA der University of Wales und einen Executive MBA des Lorange Institute of Business, Zürich (CEIBS). Diego Fernández Reumann, Chairman der VERIANOS SE, verspricht sich wertvolle Impulse von der renommierten Neubesetzung: "Mit Karl-Josef Schneiders kehrt einer unserer ehemaligen Gründungspartner zu seinen Wurzeln zurück. Das ist ein starkes Signal. Da Karl-Josef Schneiders bereits die Anfänge der VERIANOS SE mitgestaltet hat, bringt er ein tiefes Verständnis für unser Geschäft und unsere besondere Positionierung im Markt mit. Gleichzeitig blickt er auf eine beeindruckende berufliche Laufbahn in Führungspositionen bei namhaften Unternehmen. Diese Expertise und sein umfangreiches Netzwerk in der Branche werden dazu beitragen, dass wir über erfolgreiche, wertschöpfende Akquisitionen unser Geschäft weiter ausbauen und unseren Investoren einen hohen Mehrwert bieten." Bei sämtlichen anderen Tagesordnungspunkten folgte die Hauptversammlung ebenfalls mit großer Mehrheit den Vorschlägen der Gesellschaft.

Über VERIANOS VERIANOS ist ein Real Estate Private Equity Unternehmen, das gemeinsam mit langfristig orientierten, privaten Investoren Immobilien mit hohem Wertschöpfungspotential in Europa erwirbt. Dabei fokussiert sich VERIANOS auf Impact und Value Investments im Small- & Mid-Cap Segment (Einzel-Objektvolumina zwischen EUR 5 und 25 Mio.). Kontakt:

