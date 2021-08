Hinter Emojis steckt manchmal mehr als man denkt. Das ist auch beim schwebenden Mann im Anzug der Fall - ein Streifzug in die Vergangenheit. Schwarzer Anzug, Schuhe, Sonnenbrille und ein kleiner Hut. Seine Krawatte ist mal rot, mal schwarz, er trägt ein weißes Hemd. Und er schwebt?! Tatsächlich, ein kleiner dunkler Schatten unter den Füßen des beschriebenen Mannes verrät, dass er nicht direkt auf dem Boden steht. Kein Wunder also, dass man, um sein Abbild im Mini-Format zu finden, "schweben" in die Emoji-Suche eingeben kann. "Mann ...

