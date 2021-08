Aktien: Robinhood boomt, aber ...

Anzeige / Werbung Der Gamestop-Hype macht Robinhood bekannt. Und sorgt im abgelaufenen Quartal für einen Wachstumsschub. Das Abklingen der Corona-Krise könnte den Wachstumskurs allerdings bremsen. Die mit dem Gamestop-Hype bekanntgewordene Trading-Plattform Robinhood blickt auf ein sehr erfolgreiches Quartal zurück. Das mittlerweile an der Nasdaq notierte Unternehmen konnte seine dem Umsatz deutlich ausweiten. Nun droht aber ein Problem. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie der Anbieter der vor allem bei Kleinanlegern beliebten gleichnamigen Trading-App mitteilte, betrug der Umsatz im abgelaufenen zweiten Quartal 565 Millionen Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Steigerung von mehr als 30 Prozent. Gleichzeitig seien die Transaktions-Einnahmen um 141 Prozent auf 451 Millionen Dollar geklettert. Davon seien wiederum 233 Millionen Dollar auf den Krypto-Handel entfallen. Vor Jahresfrist waren es nur fünf Millionen Dollar gewesen. Robinhood wies jedoch darauf hin, dass sich mit der Erholung der Wirtschaft ein Rückgang bei den gewöhnlichen Handelsaktivitäten bemerkbar mache. Dieser Trend solle auch im dritten Quartal anhalten, so das Unternehmen. Robinhood-Aktie fällt bereits wieder Eine charttechnische Bewertung ist aufgrund der kurzen Historie der Robinhood-Aktie nicht möglich. Die Aktie fällt nach einem starken Börsenstart und steuert auf das Tief bei rund 33 Dollar zu. Enthaltene Werte: DE0005428007,DE0005140008,DE000FTG1111,US7707001027

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )