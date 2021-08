The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2021ISIN NameUS893830BB42 TRANSOCEAN 11/21US774341AH41 ROCKWELL COLLINS 2022US893817AA41 TRANSOCEAN 97/27US893830BC25 TRANSOCEAN 12/22XS1479546381 MUNICIPALITY FIN.16/26MTNDE000DFK0DH5 DZ BANK IS.A1475DE000DK0ET43 DEKA STUFENZINS MTN 16/26DE000HLB0460 LB.HESS.-THR.INFL.02B/14DE000HLB2GN1 LB.HESS.THR.CARRARA08L/15DE000BLB36H7 BAY.LDSBK.IS. 16/31DE000HSH4GP9 HCOB RZ 3 13/23LU0236147079 DWS I.-EUR. SMALL CAP NC INVESTMENTLU0236146857 DWS I.-EUR. SMALL CAP LD INVESTMENTLU0236150610 DWS I.-EUR. SMALL CAP FC INVESTMENT