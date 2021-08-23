The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.08.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2021
ISIN Name
US893830BB42 TRANSOCEAN 11/21
US774341AH41 ROCKWELL COLLINS 2022
US893817AA41 TRANSOCEAN 97/27
US893830BC25 TRANSOCEAN 12/22
XS1479546381 MUNICIPALITY FIN.16/26MTN
DE000DFK0DH5 DZ BANK IS.A1475
DE000DK0ET43 DEKA STUFENZINS MTN 16/26
DE000HLB0460 LB.HESS.-THR.INFL.02B/14
DE000HLB2GN1 LB.HESS.THR.CARRARA08L/15
DE000BLB36H7 BAY.LDSBK.IS. 16/31
DE000HSH4GP9 HCOB RZ 3 13/23
LU0236147079 DWS I.-EUR. SMALL CAP NC INVESTMENT
LU0236146857 DWS I.-EUR. SMALL CAP LD INVESTMENT
LU0236150610 DWS I.-EUR. SMALL CAP FC INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2021
ISIN Name
US893830BB42 TRANSOCEAN 11/21
US774341AH41 ROCKWELL COLLINS 2022
US893817AA41 TRANSOCEAN 97/27
US893830BC25 TRANSOCEAN 12/22
XS1479546381 MUNICIPALITY FIN.16/26MTN
DE000DFK0DH5 DZ BANK IS.A1475
DE000DK0ET43 DEKA STUFENZINS MTN 16/26
DE000HLB0460 LB.HESS.-THR.INFL.02B/14
DE000HLB2GN1 LB.HESS.THR.CARRARA08L/15
DE000BLB36H7 BAY.LDSBK.IS. 16/31
DE000HSH4GP9 HCOB RZ 3 13/23
LU0236147079 DWS I.-EUR. SMALL CAP NC INVESTMENT
LU0236146857 DWS I.-EUR. SMALL CAP LD INVESTMENT
LU0236150610 DWS I.-EUR. SMALL CAP FC INVESTMENT
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