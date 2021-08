Wochenausblick: Zahlen von Delivery Hero und Salesforce - BIP in den USA

Werbung



Nachdem in den vergangenen Wochen die Berichtssaison die Märkte dominierte, legen in dieser Handelswoche nur vereinzelt Unternehmen ihr Zahlenwerk offen. So geben unter anderem Delivery Hero sowie Instone Real Estate ihre Halbjahreszahlen am Donnerstag preis. Außerdem warten einige wichtige Konjunkturindikatoren, wie z.B. das annualisierte Bruttoinlandsprodukt in den USA, auf die Anleger.



Montag

Zu Beginn der Woche erwartet die Marktteilnehmer eine Reihe von Veröffentlichungen wichtiger Konjunkturindikatoren. Um 9:30 Uhr wird zum einen der aktuelle Stand des Markit PMI Gesamtindex und zum anderen der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland veröffentlicht. Eine halbe Stunde später folgt der Stand des Markit PMI Gesamtindex für die Eurozone , bevor um 10:30 Uhr der Markit PMI Index für Dienstleistungen im Vereinigten Königreich bekannt gegeben wird.





Dienstag

Um 7:00 Uhr wird die Voltabox AG ihre Q2-Zahlen mitteilen, während um 7:30 Uhr CTS Eventim und Dermapharm folgen.

Mittwoch

Am Mittwochmorgen legt um 7 Uhr Aroundtown die Halbjahreszahlen seinen Aktionären vor. Um 14:30 Uhr wird dann die Veröffentlichung der Auftragseingänge langlebiger Güter sowie die Aufträge nicht militärischer Investitionsgüter in den Vereinigten Staaten relevant. Darüber hinaus wird im Laufe des Tages Salesforce sein Zahlenwerk aus dem zweiten Quartal offenlegen.

Donnerstag

Zu Beginn des Handelstages geben um 7:30 Uhr Delivery Hero, Fielmann sowie Instone Real Estate ihre Halbjahreszahlen für 2021 bekannt. Um 14:30 Uhr wird zudem das annualisierte Bruttoinlandsprodukt der USA mitgeteilt.

Freitag

Das Ende der Handelswoche markiert um 16 Uhr die Veröffentlichung des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan für den August 2021.

