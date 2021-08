The following instruments on XETRA do have their first trading 23.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.08.2021Aktien1 CA04018T1084 Argo Living Soils Corp.2 CA65704T4054 North American Nickel Inc.3 CA6834766009 Opawica Explorations Inc.4 CA86880Y8779 Surge Energy Inc.5 CA85236R1073 St. Anthony Gold Corp.Anleihen/ETF1 AU3SG0002553 New South Wales Treasury Corp.2 US04686E3H37 Athene Global Funding3 US04686E3F70 Athene Global Funding4 US04686E3G53 Athene Global Funding5 USY3119PFH74 HDFC Bank Ltd.6 US845467AS85 Southwestern Energy Co.7 DE000A1RQD68 Hessen, Land8 DE000HLB26Z7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB25U0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB25T2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 IE00BKSCBX74 UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF12 IE00BM9TSP27 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF