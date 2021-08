Original-Research: PSI Software AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software AG



Unternehmen: PSI Software AG

ISIN: DE000A0Z1JH9



Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2021

Empfehlung: Verkaufen

seit: 23.08.2021

Kursziel: 37,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 23.08.2021, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner



PSI nimmt im zweiten Quartal 2021 weiter Fahrt auf



Nachdem bereits 2020 besser als zunächst befürchtet abgeschlossen werden konnte, setzte die PSI Software AG im aktuellen Geschäftsjahr zu einer massiven Umsatz- und Ergebnissteigerung an. Wie bereits in unserem letzten Research vom 10. Mai 2021 in Aussicht gestellt, haben wir angesichts der anhaltend positiven Entwicklung nun unsere Umsatz- und Ertragsschätzungen für das laufende und die Folgejahre angehoben.



Auch wenn sich innerhalb der Quartale unterschiedliche Entwicklungen zeigten, zum Halbjahr trugen beide Segmente zum Wachstum bei Umsatz und Ergebnis bei. Die Vorteile der partnerfähigen Konzernplattform zeigen sich ganz eindeutig im Segment Produktionsmanagement. Dort sind die Produkte bereits auf die Plattform umgestellt und PSI erwirtschaftete hier im ersten Halbjahr eine EBIT-Marge von 12,6 Prozent. Dagegen läuft die Migration im Segment Energiemanagement noch, in Zukunft sollen dann aber auch in diesem Bereich deutlich höhere Margen erzielbar sein. Immerhin verbesserte sich die Marge in diesem Segment aber auch bereits auf 6,2 Prozent.

Für die weitere Entwicklung der PSI Software AG sind wir unverändert positiv gestimmt. Die zunehmende Digitalisierung, aber auch Themen wie CO2-Zertifikate oder das Depotmanagement bei Elektrobussen eröffnen dem in Berlin ansässigen Unternehmen noch umfangreiche Wachstumschancen. Die zahlreichen Förderprogramme zum Klimaschutz sollten das Wachstum ebenfalls befeuern.



Seit unserem letzten Research-Update setzte die PSI-Aktie zu einem beschleunigten Höhenflug an und übertraf mittlerweile unser seinerzeitiges Kursziel signifikant. Vor dem Hintergrund unserer angehobenen Gewinnprognosen haben wir dieses zwar nun mit 37,50 Euro ebenfalls deutlich nach oben gesetzt.



Der jüngste extreme Kursanstieg nahm jedoch schon einen Großteil des langfristigen Potenzials der PSI Software AG vorweg. Das Unternehmen bleibt unverändert ein attraktiver Anbieter von Spezialsoftware, dem wir auch in Zukunft noch viel zutrauen. Kurzfristig erwarten wir aber eher Gewinnmitnahmen und reduzieren unsere Einschätzung daher momentan auf 'Verkaufen'.



