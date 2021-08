Nach dem Flash-Crash am 9. August hat sich die Stimmung großer Terminspekulanten (Non-Commercials) mittlerweile wieder spürbar aufgehellt.Laut dem am Freitagabend veröffentlichten Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC haben in der Woche zum 17. August Großspekulanten im großen Stil auf einen steigenden Goldpreis gewettet. Innerhalb einer Woche haben sie ihr Long-Engagement um 7.200 Futures aufgestockt und zugleich ihre Short-Seite um fast 16.000 Kontrakte reduziert. ...

