FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Die gute Aktienmarktstimmung in Asien und die freundlich erwarteten Börsen in Europa dämpften die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 177,04 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,48 Prozent.

Zum Wochenstart rücken Konjunkturdaten aus der Eurozone in den Mittelpunkt. Die Marktforscher von IHS Markit veröffentlichen ihre vielbeachtete Unternehmensumfrage, aus der sie die Einkaufsmanagerindizes ableiten. Analysten rechnen mit einer leichten Stimmungseintrübung. Dazu dürfte die anhaltende Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus beigetragen haben.

In den USA werden ebenfalls die Markit-Indikatoren erwartet, die die Märkte in der Regel jedoch wesentlich weniger bewegen als die europäischen Zahlen. In Übersee stehen eher die Kennzahlen des Instituts ISM im Vordergrund. Diese werden jedoch etwas später im Berichtsmonat veröffentlicht./bgf/mis