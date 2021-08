Die Indizes nahe ihrer Allzeithochs, die Druckmaschinen der Notenbanken fahren auf Hochtouren und verschiedene Indikatoren lassen keinen Zweifel zu, dass Aktien relativ hoch bewertet sind. Mit anderen Worten - die Stunde der Crashproheten wird bald wieder schlagen. Warum stellt sich überhaupt jemand in die Mitte eines Marktplatzes, nichts anderes ist die Börse, und malt den Untergang der laufenden Hausse in den düstersten Farben? In aller Regel lautet die Erklärung: Um Geld zu verdienen! Die Masche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...