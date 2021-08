Die Wiener Börse ist am Freitag mit einem kleinen Abschlag aus dem Handel gegangen, der ATX konnte die Verluste zum Sitzungsende hin deutlich eingrenzen und endete lediglich 0,06% tiefer, auf Wochensicht bedeutete das einen Rückgang von 2,3%. Auf der Stimmung lasteten weiterhin Sorgen um die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus, dazu kamen anhaltende Lieferkettenprobleme in der Halbleiterindustrie. Auf die Frage, wie es mit der US-Geldpolitik weitergeht, könnte es in dieser Woche etwas mehr Klarheit geben, denn von Donnerstag bis Samstag hält die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik-Konferenz ab. Höhepunkt dabei ist eine mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitagnachmittag, die sich mit dem konjunkturellen Ausblick ...

