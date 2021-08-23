BERENBERG HEBT NOVOZYMES A/S AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 565 (525) DKKCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 625 (470) DKK - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 2550 (2100) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT PEARSON AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 960 (840) PENCERBC HEBT ZIEL FÜR ORSTED AUF 1100 (1050) DKK - 'OUTPERFORM' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 59 (61) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 58 (61) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 56 (54) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 80 (78) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR EON AUF 11,25 (10,25) EUR - 'SECTOR PERFORM'RBC SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 41,50 (42,00) EUR - 'OUTPERFORM' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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