DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundeswehr bringt Hilfsgüter zum Kabuler Flughafen

Die Bundeswehr hat am Sonntagabend Hilfsgüter zur Versorgung der am Kabuler Flughafen wartenden Menschen in die afghanische Hauptstadt gebracht. Eine mit Hilfsgütern beladene Transportmaschine vom Typ A440M startete in der usbekischen Hauptstadt Taschkent und landete am späten Abend in Kabul, wie die Bundeswehr im Onlinedienst Twitter mitteilte. Auf dem Rückflug nahm das Flugzeug demnach 213 Menschen aus Kabul mit.

Asselborn rät EU zu Aufnahmequoten für Hilfesuchende

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat der Europäischen Union (EU) vorgeworfen, in Migrationsfragen kurzsichtig zu handeln. Europa rede immer nur von Menschenrechten, handele aber nicht, sagte er im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. Es sei im Moment kaum möglich, eine gemeinsame Linie hinsichtlich Migration und Flucht zu finden.

Erdogan: Türkei wird keine afghanischen Ortskräfte der EU-Länder aufnehmen

Die Türkei wird nach den Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan keine vor den Taliban geflohenen afghanischen Ortskräfte der EU-Länder aufnehmen. "Wir haben eine Anfrage erhalten, Ortskräfte einer EU-Mission in Afghanistan aufzunehmen", sagte Erdogan nach Angaben seiner Regierung in einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Charles Michel. Die EU könne aber nicht von der Türkei erwarten, "die Verantwortung von Drittstaaten zu übernehmen".

Taliban schicken "hunderte Kämpfer" ins Pandschirtal

Nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan wollen die radikalislamischen Taliban nun auch das als Widerstandshochburg bekannte Pandschirtal in ihre Gewalt bringen. "Hunderte Kämpfer" seien auf dem Weg in die Provinz Pandschir, "um sie unter Kontrolle zu bringen, nachdem örtliche Regierungsvertreter sich geweigert haben, sie friedlich zu übergeben", schrieben die Taliban auf Twitter.

Biden hofft weiter auf Ende von US-Truppeneinsatz in Afghanistan am 31. August

US-Präsident Joe Biden hofft weiter darauf, den Armeeeinsatz zur Rettung zehntausender Menschen aus Kabul am 31. August beenden zu können. Er habe die "Hoffnung", den Einsatz am Flughafen der afghanischen Hauptstadt nicht verlängern zu müssen, sagte Biden in einer Ansprache im Weißen Haus in Washington. Gleichzeitig schloss er eine Verlängerung des Einsatzes nicht aus. Wenn die US-Regierung von Verbündeten um eine Verlängerung gebeten werde, "werden wir schauen, was wir tun können", sagte der Präsident.

USA verpflichten private Airlines zu Hilfe bei Evakuierungen aus Afghanistan

Die USA haben eine Beteiligung ziviler Fluggesellschaften an ihrer Rettungsaktion für zehntausende Staatsbürger und Afghanen aus Kabul angeordnet. Wie das Pentagon mitteilte, aktivierte Verteidigungsminister Lloyd Austin in einem äußerst seltenen Schritt die sogenannte zivile Reserve-Luftflotte (CRAF). Demnach sollen 18 Passagierflugzeuge von US-Fluggesellschaften wie Delta und American Airlines die Armee beim Weitertransport von aus Kabul geretteten Menschen unterstützen.

SNB-Präsident nach medizinischem Eingriff in guter Verfassung

Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, befindet sich nach einem medizinischen Eingriff in guter Verfassung. Dies teilte die SNB mit. Jordan habe sich am Wochenende einem medizinischen Eingriff unterziehen müssen, der sich nach einer Vorsorgeuntersuchung als notwendig erwiesen hatte, hieß es. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen und Jordan befindet sich in guter Verfassung. Er werde sich nach der ärztlich empfohlenen Erholungsphase wieder voll den SNB-Amtsgeschäften widmen können.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Juli +2,5% gg Vj (PROG: +2,3%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Juli +1,0% (Juni: +0,6%) gg Vj

August 23, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)

