Nach Darstellung von SMC-Research beeindruckt die Matador Partners Group AG mit ihrer Rentabilität und Krisenresistenz. Nach einer Verzehnfachung der Erträge aus Fondsengagements im ersten Halbjahr sieht SMC-Analyst Holger Steffen weiteres Kurspotenzial und bekräftigt sein Urteil "Buy".

Mit der starken Ertragsentwicklung selbst im Pandemiejahr 2020 hatte sich laut SMC-Research schon angedeutet, dass die Private-Equity-Secondary-Investments der Matador Partners Group die hohen Erwartungen an die Rentabilität und die Krisenresistenz erfüllen können.

Noch eindrucksvoller seien die Wertzuwächse im laufenden Jahr unter wieder positiveren Rahmenbedingungen ausgefallen. In den ersten sechs Monaten seien Erträge aus Fondsengagements in Höhe von 4,3 Mio. CHF generiert worden, womit der Vorjahreswert mehr als verzehnfacht worden sei. Nach den Berechnungen von SMC-Research entspreche das einer annualisierten durchschnittlichen Rendite aus den Fondsengagements von 30,5 Prozent.

Die Analysten haben daraufhin ihre Gewinnerwartungen für 2021 und 2022 angehoben. Mittel- und langfristig haben sie die von ihnen unterstellte Rendite aus Secondary-Investments jedoch bei 12 Prozent belassen, was nach den in 2020 und bislang in 2021 erzielten Ergebnissen ein sehr konservativer Ansatz sein sollte, so das Researchhaus.

Mit der Anhebung der Gewinnschätzungen habe sich das Kursziel der Analysten weiter von 4,90 auf 5,00 CHF erhöht. Die Aktie biete damit auch nach der erfreulichen Performance der letzten zwölf Monate ein weiteres attraktives Kurspotenzial von rd. 17 Prozent, weshalb die Analysten ihr Urteil "Buy" bekräftigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.08.2021 um 9.15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 23.08.2021 um 7:30 Uhr fertiggestellt und am 23.08.2021 um 8:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-23-SMC-Update-Matador_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.