Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit Aufschlägen in den Handel gestartet. Kurz vor 9.30 Uhr notierte der heimische Leitindex ATX um 0,67 Prozent höher bei 3.579,64 Punkten. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 0,63 Prozent auf 1.812,46 Zähler hinauf.Konjunkturdatenseitig stehen am heutigen Handelstag Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone auf der Agenda, die Verlauf des Vormittags veröffentlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...