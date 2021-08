Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar geringfügig höher gezeigt als zuletzt. Er tendierte kurz nach neun Uhr bei 1,1710 Dollar, nachdem der Euro am Freitag im späten US-Handel knapp unter der Marke von 1,17 Dollar gehandelt wurde.Der Blick der Marktteilnehmer richtet sich am Montag auf die anstehenden Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes in Frankreich, Deutschland, ...

