DJ MÄRKTE ASIEN/Breite Erholung dank guter Wall-Street-Vorgaben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Vorzeichen haben zum Start in die neue Woche an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert. Beobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Woche. Positive Impulse erhielten die Märkte der Region von der Wall Street, die den Handel am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen beendet hatte.

Im Hintergrund schwele aber immer noch die Sorge, dass die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus die Erholung der Wirtschaft abwürgen könnte, hieß es. Aufschluss darüber dürften Einkaufsmanagerindizes aus zahlreichen europäischen Ländern und den USA geben, die im Laufe des Montags veröffentlicht werden. Ob und wie die US-Notenbank auf die wirtschaftliche Entwicklung reagieren wird, könnte sich am Freitag zeigen, wenn Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sprechen wird.

Hoffnung auf bessere Beziehungen zu USA stützt China-Börsen

In Tokio gewann der Nikkei-225-Index 1,8 Prozent; hier stützte auch der zum Dollar leicht nachgebende Yen. Angeführt wurde der japanische Aktienmarkt von Elektronik- und Auto-Aktien. Toyota Motor (+3,4%) machten Boden gut. Jefferies sieht in dem Ausverkauf der vergangenen Woche in Reaktion auf die Produktionskürzungen des Autokonzerns eine Kaufgelegenheit.

Die chinesischen Börsen profitierten zusätzlich von der Hoffnung auf bessere Beziehungen zwischen Peking und Washington, nachdem US-Präsident Joe Biden einen Karrierediplomaten zum neuen US-Botschafter in China ernannt hat. Der Composite-Index in Schanghai rückte um 1,5 Prozent vor.

An der Börse in Hongkong ging es mit dem Hang-Seng-Index im späten Handel um gut 1,0 Prozent aufwärts. Dort erholten sich Technologiewerte, die zuletzt abverkauft worden waren, weil Peking strengere regulatorische Eingriffe gegen den Sektor vorgenommen hatte. Tencent stiegen um 2,4 Prozent und Meituan um 0,4 Prozent.

In Seoul verbesserte sich der Kospi um 1,0 Prozent.

Die Börse in Taiwan schloss 2,4 Prozent höher. Indexschwergewicht TSMC verbuchte ein Plus von 2,5 Prozent. Der Kurs des Apple-Zulieferers Foxconn stieg um 2,9 Prozent.

Die australische Börse blieb mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 0,4 Prozent etwas zurück. Der bevölkerungsreichste australische Bundesstaat, New South Wales, hatte am Sonntag die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie gemeldet.

GM-Rückruf setzt LG Chem unter Druck

Unter den Einzelwerten sprangen in Seoul die Aktien von Hanjin Heavy Industries & Construction um 15,5 Prozent. Das Unternehmen bewirbt sich gemeinsam mit Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (+2,4%) um einen Auftrag der südkoreanischen Marine zum Bau eines Flugzeugträgers.

LG Chem brachen um 10,4 Prozent ein, nachdem General Motors weitere 73.000 Elektrofahrzeuge des Modells Chevrolet Bolt wegen Brandgefahr in die Werkstätten zurückgerufen hatte. Eine Tochter von LG Chem liefert die Akkus für die betroffenen Fahrzeuge.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.489,90 +0,4% +13,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.494,24 +1,8% -1,6% 08:00 Kospi (Seoul) 3.090,21 +1,0% +7,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.477,13 +1,5% +0,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.111,64 +1,1% -8,8% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.741,84 +2,4% +13,6% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.102,09 -0,0% +9,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.521,85 +0,3% -6,7% 11:00 BSE (Mumbai) 55.393,57 +0,1% +15,7% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:16 % YTD EUR/USD 1,1710 +0,1% 1,1697 1,1682 -4,1% EUR/JPY 128,72 +0,3% 128,40 128,17 +2,1% EUR/GBP 0,8584 -0,1% 0,8590 0,8575 -3,9% GBP/USD 1,3642 +0,2% 1,3617 1,3623 -0,3% USD/JPY 109,94 +0,2% 109,77 109,70 +6,5% USD/KRW 1174,45 -0,1% 1175,24 1182,19 +8,2% USD/CNY 6,4944 -0,1% 6,5015 6,4991 -0,5% USD/CNH 6,4968 -0,1% 6,5040 6,5051 -0,1% USD/HKD 7,7912 +0,0% 7,7906 7,7896 +0,5% AUD/USD 0,7153 +0,3% 0,7133 0,7123 -7,1% NZD/USD 0,6838 +0,0% 0,6835 0,6821 -4,8% Bitcoin BTC/USD 50.107,26 +2,9% 48.714,26 47.068,51 +72,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,32 62,14 +1,9% 1,18 +31,9% Brent/ICE 66,47 65,18 +2,0% 1,29 +30,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.785,74 1.781,07 +0,3% +4,68 -5,9% Silber (Spot) 23,22 23,02 +0,8% +0,20 -12,0% Platin (Spot) 1.010,20 996,18 +1,4% +14,03 -5,6% Kupfer-Future 4,17 4,14 +0,7% +0,03 +18,2% ===

August 23, 2021 03:31 ET (07:31 GMT)

