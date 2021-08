NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Pearson von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 840 auf 960 Pence angehoben. Obwohl der Medienkonzern strategische Fortschritte gemacht habe, sei die Aktie seit Januar um gut 30 Prozent schlechter gelaufen als der marktbreite europäische Index Stoxx Europe 600, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Wachstumsmöglichkeiten spiegele der Kurs nicht wider./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2021 / 14:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2021 / 00:15 / BST

