VW hat mit der Vorserienproduktion des ID.4 in seinem US-Werk in Chattanooga begonnen. Der Start der Serienproduktion des E-SUV ist im kommenden Jahr geplant. Bisher wird der ID.4 aus Zwickau in die USA exportiert. Den Anlauf der Vorserienproduktion bestätigte Amerika-Chef Scott Keogh auf LinkedIn. "Während ich unsere Elektrofahrzeug-Erweiterung im Werk besichtigte, hatte ich das Vergnügen, mit Thomas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...