An der Wiener Börse gibt es wieder Zuwachs. Die Vorarlberger Beteiligungsholding :be AG notiert ab heute im Einsteigersegment direct market. Die Preisbildung der Aktie erfolgt einmal täglich um 13.30 Uhr, teilte die Wiener Börse am Montag mit. Das Firma mit Sitz in Lustenau ist auf die Entwicklung und Implementierung nachhaltiger Gebäudekonzepte spezialisiert. Die nun börsennotierte Dachgesellschaft ...

