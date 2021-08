Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Auf der internationalen Automobilausstellung (7. bis zum 12. September 2021) wird Hyundai Mobis als der weltweit 7. größte Automobilzulieferer mit dem M.Vision X ein KI-integriertes Konzeptauto für vollständiges, autonomes Fahren in einer Europapremiere vorstellen. Der vollelektrisch angetriebene und emissionslose M.Vision X ist ein zweckorientiertes 4-Sitzer-Mobilitätsfahrzeug. Die Steuerung erfolgt autonom sowie über ein integriertes Mittelcockpit, welches mit den Passagieren berührungslos über Gestenerkennung kommuniziert. Der M.Vision X bietet hochinnovative Techniklösungen und eine einzigartige Neuinterpretation des automobilen Innenraums. So können etwa alle Fenster des Fahrzeugs in ein Display mit verschiedenen Funktionen umgeschaltet werden.Mehr über den M.Vision X finden sie hier:https://en.mobis.co.kr/communityid/34/view.do?pageIndex=1&idx=5075&rss=&cntPage=10&f=3&q=Auch wird das Unternehmen die innovativsten Technologie-Komponenten des neuen, rein elektrischen Hyundai IONIQ 5 vorstellen. Dank der fortschrittlichen MOBIS-Elektrifizierungskomponenten gilt der IONIQ 5 als die nächste Evolutionsstufe in der Elektromobilität und erreicht nach nur 5 Minuten Ladezeit bereits eine Reichweite von bis 100 Kilometern sowie bei vollständiger Ladung eine Reichweite von fast 400 Kilometern. Insgesamt 30 innovative und strategisch wichtige Komponenten aus der Entwicklung des IONIQ 5 werden auf der IAA von Hyundai Mobis präsentiert.Zudem stellt der Konzern, der neben Hyundai und KIA auch andere namhafte Automobilunternehmen in Nordamerika und Asien mit Bauteilen beliefert, neuste Technologie-Lösungen in folgenden Bereichen vor:- Wasserstoff-elektrische Antriebe- autonomes Fahren- reinelektrische Antriebe- Hochleistungsradar- Erweiterte Head Up Displays- Adaptive Lichttechnik- Sicherheitstechnik, Airbag-Technologien- 48 Volt Technik- Infotainment- Chassis-BauHyundai Mobis nimmt 2021 erstmals an der IAA teil. Der Konzern verfolgt einen strategischen Wandel in ein software- und plattformorientiertes Technologieunternehmen. Hyundai Mobis wird in der Halle B2 auf dem Stand C20, gleich neben dem Volkswagen-Stand und der Hauptbühne, auf rund 358 Quadratmetern Fläche ausstellen. Der Stand bietet neben der Ausstellungsfläche auch einen privaten Bereich für Kunden.In Europa plant Hyundai Mobis den weiteren, erfolgreichen Ausbau seiner Marktposition. In seinen Werken in der Tschechischen Republik (Batteriemontage) und der Slowakei (Montage von Mild-Hybrid-Batterien + Montage von EV-Batteriesystemen) wurden bereits große Investitionen getätigt; seine Elektrifizierungskapazitäten in Europa baut Hyundai Mobis kontinuierlich aus und hat neue Fertigungslinien für Kernteile von Elektrofahrzeugen errichtet. Zudem betreibt Hyundai Mobis eine Wintertestanlage in Arjeplog, Schweden.Hyundai Mobis hat zudem die Umstellung seines Stromverbrauchs an allen seinen Standorten zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien beschlossen. Bis zum Jahr 2030 sollen 65 % des in allen in- und ausländischen Standorten verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen, bis 2040 sollen 100 % erreicht werden. Damit erfüllt das Unternehmen die RE100 Kriterien der Climate Group.Über Hyundai MobisHyundai Mobis ist mit fast 30 Mrd. USD Jahresumsatz weltweit der 7.größte Automobilzulieferer. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis hat sich zum Ziel gesetzt, ein lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und für Menschen zu werden. Der Konzern verfügt über herausragende Kompetenzen in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuergeräten und Softwareentwicklung für die Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten des Unternehmens gehören außerdem verschiedene Komponenten für die Elektrifizierung, Bremsen, Chassis und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Fahrzeugelektronik. Hyundai Mobis beschäftigt derzeit mehr als 30.000 Mitarbeiter weltweit und ist in Nordamerika, Europa, China und Indien mit eigenen Produktionsstätten präsent. Neben der Forschungs- und Entwicklungszentrale in Korea verfügt Hyundai Mobis über vier Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten. https://en.mobis.co.kr/intro/contentsid/1983/index.doTermin Pressekonferenz: 6. September, 13:10 UhrHyundai Mobis wird am Pressetag der IAA, dem 6. September, um 13:10 Uhr bis 13:25 Uhr in Halle B2, Stand C20 eine Pressekonferenz durchführen und neben den Messeneuheiten seine Strategie für den europäischen Markt vorstellen. Herr Axel J. Maschka, General Manager Hyundai Mobis Europa, wird die Pressekonferenz leiten.Pressekontakt:Hyundai MobisJihyun Han, jihyun.han@mobis.co.krEdelman DeutschlandRüdiger Assion, ruediger.assion@edelman.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=QJUV76s91O8Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141887/5000203