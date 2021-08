Livestreams von Computer- und Videospielen gehören für viele Menschen in Deutschland fest zur Freizeitgestaltung. Das geht aus einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Branchenverbands Game hervor. Zehn Prozent der Befragten haben demnach in den vergangenen zwölf Monaten Gaming-Livestreams über entsprechende Apps und Websites geschaut. Ein knappes Drittel von ihnen (30 Prozent) schaut solche Livestreams den Angaben nach sogar mehrfach wöchentlich. Mehr zum Thema Gratis, werbefrei und mobil: So stellt sich Netflix das eigene Gaming-Business vor Hochgerechnet auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...