Unternehmen: Solutiance AG

ISIN: DE0006926504



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 2,70 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



Für das laufende Geschäftsjahr 2021 und die Folgejahre wird ein dynamisches Umsatzwachstum erwartet, was ab dem Geschäftsjahr 2022 das Erreichen der Gewinnschwelle ermöglichen sollte; Die Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie und das hoch-skalierbare Plattformgeschäft sollten zu überproportionalen Ergebnisverbesserungen in den kommenden Jahren führen; Profiteuer vom Digitalisierungs- und Outsourcing-Trend innerhalb des Immobiliensektors durch die Vermarktung von Plattform-Services; Kursziel: 2,70 EUR; Rating: Kaufen



Das abgelaufene Geschäftsjahr der Solutiance war v.a. geprägt von einer dynamischen Umsatzentwicklung sowie von den Folgen der Corona-Pandemie, die das bisherige Wachstumstempo signifikant gebremst haben. In der vergangenen Geschäftsperiode hat das Unternehmen trotz eines herausfordernden Marktumfelds einen deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 58,5% auf 1,95 Mio. EUR (VJ: 1,23 Mio. EUR) erzielt. Im Geschäft mit Dienstleistungen für Immobilienbetreiber wurde hierbei ein Umsatz in Höhe von 1,88 Mio. EUR (VJ: 1,14 Mio. EUR) erzielt. Der Auftragseingang blieb mit 2,24 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres mit 2,25 Mio. EUR.

Auf Konzernergebnisebene hat Solutiance im vergangenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verbesserung des EBIT auf -2,87 Mio. EUR (VJ: -2,97 Mio. EUR) erzielt. Hauptursächlich für das unverändert negative Ergebnisniveau waren die bisher noch geringe Umsatzbasis sowie Investitionen in den weiteren Ausbau des Plattformgeschäfts. Das Nettoergebnis betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr -2,99 Mio. EUR und lag damit ebenfalls leicht über dem Vorjahresniveau (VJ: -3,10 Mio. EUR). Mit Veröffentlichung der Geschäftszahlen für die ersten sechs Monate 2021 hat die Gesellschaft ihre bisherige Umsatz-Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021 nach unten angepasst. Das Management der Gesellschaft erwartet nun für 2021 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 3,00 Mio. EUR bis 3,60 Mio. EUR (bisher: ca. 3,95 Mio. EUR).



In Anbetracht der bisherigen Unternehmensperformance und der gesenkten Umsatz-Guidance, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen nach unten angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechnen wir nun konservativ mit Umsatzerlösen in Höhe von 2,90 Mio. EUR (bisher: 4,85 Mio. EUR) und einem EBIT von -2,12 Mio. EUR (bisher: -0,82 Mio. EUR). Für die Folgejahre 2022 und 2023 kalkulieren wir vor dem Hintergrund einer erwarteten dynamischen Umsatzentwicklung mit Konzernumsatzerlösen von 6,89 Mio. EUR (bisher: 11,92 Mio. EUR) bzw. 11,26 Mio. EUR (bisher: 23,47 Mio. EUR). Parallel hierzu rechnen wir basierend auf erwarteten Skaleneffekten durch das Plattformgeschäftsmodell des Unternehmens mit überproportionalen Ergebniszuwächsen auf ein EBIT von 0,04 Mio. EUR (bisher: 1,71 Mio. EUR) im GJ 2022 bzw. auf ein EBIT von 1,30 Mio. EUR (bisher: 4,92 Mio. EUR) im GJ 2023. Für das darauffolgende Geschäftsjahr 2024 kalkulieren wir mit einem erneuten Umsatz- und EBIT- Anstieg auf dann 18,92 Mio. EUR bzw. 3,98 Mio. EUR.



Insgesamt sehen wir Solutiance gut positioniert, um mit ihren Plattform- Services im multimilliarden-schweren Facility-Management-Markt sehr dynamisch zu wachsen und hierdurch langfristig eine zweistellige EBIT-Marge zu erreichen. Hierbei sollte das Unternehmen mit ihrem digitalen Plattformgeschäftsmodell insbesondere von dem Outsourcing- und dem Digitalisierungstrend innerhalb des Immobiliensektors profitieren können.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund unserer gesenkten Schätzungen ein neues Kursziel in Höhe von 2,70 EUR je Aktie ermittelt und damit unser bisheriges Kursziel (3,65 EUR je Aktie) gesenkt. Kurszielsenkend hat sich zudem die zu Beginn des Jahres durchgeführte Kapitalmaßnahme aufgrund des hiermit verbundenen Verwässerungseffekts ausgewirkt. Entgegengesetzt wirkte hingegen der eingetretene 'Rollover- Effekt' (Kursziel bezogen auf das Folgejahr 31.12.2022 statt zuvor 31.12.2021). In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating Kaufen und sehen ein deutliches Kurspotenzial.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22821.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR; Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 23.08.2021(9:41 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 23.08.2021(10:30 Uhr)

