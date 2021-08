Frankfurt (ots) - "Denken 5.0 - Was die klügsten Köpfe eines globalen Think Tank über unsere Zukunft denken", 300 Seiten, ISBN 978-3947818-36-5, Verlag DC Publishing (Diplomatic Council)Autoren: Andreas Dripke, Hang Nguyen, Claude Piel, Detlef Schmuck, Dr. Harald Schönfeld, Stephanie Stoerk, Helmut von Siedmogrodzki und Dr. Horst WaltherAcht Autoren, allesamt Mitglieder des Diplomatic Council, einem globalen Think Tank, der die Vereinten Nationen berät, entwerfen gemeinsam eine Skizze unserer Zukunft. Spannend erzählt entsteht auf 300 Seiten ein Gesamtbild mit den wichtigsten Trends bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus."Wir wollen der Leserschaft das Denken nicht abnehmen, sondern ganz im Gegenteil dazu anregen", sagen die Autoren Andreas Dripke, Hang Nguyen, Claude Piel, Detlef Schmuck, Dr. Harald Schönfeld, Stephanie Stoerk, Helmut von Siedmogrodzki und Dr. Horst Walther über ihr Gemeinschaftswerk.Das gelingt ihnen mühelos mit einem schier unglaublich breiten Themenspektrum, wie ein Blick ins Buch zeigt. Ein Auszug: Lehren aus Corona, Machtkampf China versus USA, die Gefahr eines Dritten Weltkriegs, Macht und Ohnmacht der Vereinten Nationen, vom Umweltschutz bis zur Biokatastrophe, Rückkehr der Atomenergie, digitale Disruption, Cyberwar durch Hacker-Angriffe, Aufbruch ins All, Chancen und Risiken der Gentechnik, Privatsphäre versus Big Brother, Cyborgs und Humanoide, der Kampf um die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit, das Ende des Mantras vom ewigen Wachstum der Wirtschaft, Interim Manager als die Führungskräfte der Zukunft, Abschaffung des Bargelds, die Rolle von Kryptowährungen im künftigen Finanzsystem und die Frage, welche Weichen Europa für die Zukunft stellen sollte, werden in dem Werk behandelt.Die Antworten der acht Autoren auf die größten Herausforderungen der nächsten Jahre lesen sich überaus spannend und erhellend. Als Mitglieder des Diplomatic Council, einer "Denkfabrik", die die Vereinten Nationen (United Nations) berät, nehmen sie regelmäßig an nicht-öffentlichen UN-Konferenzen teil und erhalten Einblicke, die häufig gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Im neuen Band "Denken 5.0" lassen sie es sich nicht nehmen, diesen Wissensvorsprung an die Leserschaft weiterzugeben.Pressekontakt:Weitere Informationen: www.diplomatic-council.org/dePresseagentur: euromarcom public relations,E-Mail: team@euromarcom.deOriginal-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83471/5000242