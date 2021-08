Jeden Montag blicken wir im Karriere-Briefing für unsere Pro-Member auf ein dringendes Thema der Arbeitswelt. Heute geht es um die innere Kündigung. Den Impuls gibt der Montagmorgen. Liebe Leserinnen und Leser, wir alle kennen das Gefühl: Es ist Montag und die akute Unlust geht herum - heute einfach keine Lust auf Arbeit! Doch woran liegt das? Einige Berufstätige haben einfach ein so schönes Wochenende gehabt, dass sie mit Startschwierigkeiten in die neue Woche gehen, aber ansonsten recht schnell gut gelaunt in den Tag hineinkommen. An sich also alles kein Problem. Andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...