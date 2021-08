Linz (www.anleihencheck.de) - Die Währungshüter der PBoC (Chinesische Zentralbank) haben ihren Zinssatz vergangene Woche nicht gesenkt, obwohl die chinesische Konjunktur zunehmend an Schwung verliert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Behördliche Maßnahmen zur Eindämmung der Verschuldung würden hier als zusätzlicher "Bremsklotz" wirken. Die politischen Entscheidungsträger würden aber ein ausgeglichenes Verhältnis aus Wachstum und Verschuldung anstreben. Der Renminbi zeige sich vorerst robust - eine Gelegenheit für CNY (Chinesischer Renminbi Yuan)-Verkäufer!? (23.08.2021/alc/a/a) ...

