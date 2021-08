Boston (www.anleihencheck.de) - State Street Global Markets hat Indikatoren entwickelt, die über das kumulierte langfristige Verhalten von Anleiheinvestoren Auskunft geben, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrer aktuellen Ausgabe von "Bond Compass".Sie würden auf einer signifikanten Teilmenge des bei State Street verwahrten Vermögens an festverzinslichen Anlagen in Höhe von 10 Billionen US-Dollar basieren. Auf diese Weise würden nicht nur Tendenzen von zehntausenden Portfolios, sondern schätzungsweise auch knapp über 10% der weltweit ausstehenden Anleihen erfasst. ...

