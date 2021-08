Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während der Markt in der Breite vor allem nach Sicherheit fragt, gibt es von einigen hochverzinsten Unternehmensanleihen Dynamischeres zu berichten, so die Deutsche Börse AG.Vor allem die Verbreitung der Delta-Variante in Asien unterstütze die Nachfrage nach US-Dollar-Anleihen und nach Bundesanleihen, fasse Arthur Brunner von der ICF Bank die Woche im Anleihehandel zusammen. Die Umlaufrendite, die durchschnittliche Rendite ausgewählter Anleihen bester Bonität, sei um 6 Prozent auf -0,54 Prozent gesunken, der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe angezogen und zum Wochenschluss bei 177,17 Prozent gestanden. ...

